Maltempo: Roberti, slitta invio proposte investimenti 2019-21

Area montana colpita potrà presentarle alla Regione entro 19/11Trieste, 9 nov - Le Unioni territoriali intercomunali (Uti) e i Comuni dell'area montana maggiormente colpita dalla recente ondata di maltempo potranno posticipare dal 12 al 19 novembre la presentazione alla Regione delle proposte di investimenti strategici per il triennio 2019-21.Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, venendo così incontro alle esigenze segnalate dagli stessi enti."È una scelta di responsabilità - spiega Roberti - nei confronti di chi, con grande e quotidiano impegno, sta lavorando faticosamente per ripristinare la normale funzionalità operativa delle rispettive amministrazioni. Una settimana in più a disposizione - conclude l'assessore - favorisce una più serena a e attenta predisposizione delle richieste da presentare alla Regione per il supporto agli investimenti locali".