Maltempo: Zilli, da Venzone l'abbraccio solidale a Sappada

Udine, 20 gen - "La festa tra i Borghi più belli del Friuli Venezia Giulia è un'occasione bellissima per dimostrare la rinnovata generosità silenziosa del popolo friulano, un valore che fa grande la nostra regione: è simbolico e confortante che questa staffetta di solidarietà per Sappada ferita dalla furia del maltempo abbia il suo cuore proprio a Venzone, modello di ricostruzione, rinata dopo il sisma e gioiello turistico e culturale".È il commento dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della Festa dei Borghi in corso nella cittadina pedemontana per raccogliere fondi a favore di Sappada.Zilli ha rivolto il ringraziamento della Regione al Comune di Venzone e a tutte le associazioni impegnate nel week end all'insegna della beneficenza.Da ieri l'amministrazione comunale, la pro loco e le associazioni del territorio mettono a disposizione guide per mostrare le bellezze del borgo e ospitano i rappresentanti degli altri dieci "Borghi più belli d'Italia" del Fvg tutti impegnati nella staffetta solidale: Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone, Polcenigo, Poffabro, Palmanova, Claudiano, Cordovado, Fagagna e Gradisca d'Isonzo. ARC/EP