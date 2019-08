Marcinelle: Fedriga, monito a esercitare sempre prevenzione sul lavoro

Trieste, 8 ago - "È doveroso il ricordo per le vittime dei tragici eventi di Marcinelle in cui morirono anche i nostri corregionali, emigrati in cerca di lavoro nelle miniere del Belgio: un anniversario che, oltre a ricordare la vicinanza della Regione ai familiari, deve essere monito per tenere sempre alta la cultura della sicurezza esercitando prevenzione e vigilanza a tutela della vita e della salute dei lavoratori".Lo sottolinea il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione del 63° anniversario della tragedia di Marcinelle in cui l'8 agosto del 1956 a Bois du Cazier, nei presi di Charleroi, morirono sette minatori friulani nel disastro minerario che coinvolse 262 persone. ARC/EP