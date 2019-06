Mare Nordest: Roberti, tuffi da Ursus divengano appuntamento fisso

Trieste, 14 giu - "Gli spettacolari tuffi da Ursus sono stati la novità dell'edizione di quest'anno di Mare Nordest, una novità che ha costituito una sorta di salto di qualità, mettendo ancora in maggiore risalto quanto di positivo questa manifestazione fa per promuovere la cultura del mare e delle attività correlate, ampliando il calendario dei grandi eventi di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. L'auspicio della Regione è che Trieste, con l'Ursus posizionato davanti a piazza Unità d'Italia, possa diventare una tappa fissa del circuito dei tuffi dalle grandi altezze".Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, partecipando in Municipio ad una cerimonia promossa per festeggiare il successo dell'8. edizione di Mare Nordest, nella quale sono stati consegnati riconoscimenti a tutti coloro (rappresentanti di enti, istituzioni, forze dell'ordine, società sportive, volontari) che si sono prodigati per consentirne la realizzazione. All'insegna del motto "Il Mare ti parla, il Mare ti ascolta", Mare Nordest tra il 17 e il 19 maggio ha unito la lotta all'inquinamento del mare alla promozione degli sport proiettati sugli specchi d'acqua, alla divulgazione scientifica e culturale e alla musica ispirata al contesto del mare.Definendo bella l'idea di chi ha pensato all'Ursus, Roberti ha sottolineato anche la valenza della giornata odierna, perché "attraverso la consegna di riconoscimenti è giusto e doveroso ringraziare quanti si sono dati da fare per permettere la riuscita dell'iniziativa", in primis la Capitaneria di Porto che ha coordinato il non facile trasferimento del grande pontone galleggiante."Ora ci sono 12 mesi per preparare la prossima edizione", ha detto l'assessore, confermando anche per il futuro il sostegno dell'Amministrazione regionale ad una "iniziativa che contribuisce a dare visibilità a Trieste e al Friuli Venezia Giulia".Alla cerimonia odierna, accanto agli organizzatori Roberto Bolelli ed Edoardo Nattelli, hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e il vicesindaco Paolo Polidori. ARC/PPD/fc