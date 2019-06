Mercatone Uno: Rosolen incontra sindacati e rappresentanti negozi

Trieste 7 giu - Si è tenuto questo pomeriggio a Udine, nella sede regionale di via Sabbadini, un incontro tra l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori dei tre punti vendita della Mercatone Uno del Friuli Venezia Giulia.Nel corso del colloquio l'assessore ha confermato agli interlocutori l'impegno che la Regione dedicherà alla vertenza nelle sedi opportune. Rosolen ha altresì sottolineato che sarà necessario attendere la pronuncia del tribunale di Bologna per avere un quadro più chiaro; una volta adottata la decisione del tribunale, l'amministrazione regionale collaborerà con il Ministero per l'individuazione di soluzioni che garantiscano la continuità dell'attività dei punti vendita e la tutela dei livelli occupazionali.L'assessore ha infine evidenziato che il tavolo di crisi è stato aperto presso il Ministero, dal momento che la vertenza, per le dimensioni dell'azienda, è nazionale e non circoscritta al territorio regionale. ARC/PPD/com