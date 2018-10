Meteo: Arpa-Osmer, tutte le previsioni Fvg in una app gratuita

Trieste, 4 ott - L'Osservatorio meteorologico regionale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa-Osmer) ha sviluppato una nuova applicazione per la telefonia mobile che consente di accedere in modo ancora più semplice e veloce alle informazioni meteorologiche relative al Friuli Venezia Giulia.La nuova app meteo.fvg, come riporta una nota di Arpa, consente quindi agli utenti di visualizzare in tempo reale tutte le informazioni già oggi disponibili sul sito web www.meteo.fvg.it quali previsioni, mappe radar o satellitari, dati dalle stazioni, grafici, webcams e bollettino di vigilanza meteorologica regionale.Le previsioni del tempo sono disponibili per la giornata in corso e per i quattro giorni successivi, sia per l'intero territorio regionale sia per singole aree geografiche (monti, alta pianura, bassa pianura, costa).Oltre a rappresentare in forma grafica e testuale lo stato del cielo, le previsioni contengono anche numerose altre informazioni come la probabilità di temporali e di precipitazioni estese e la velocità del vento.Nella sezione dati sono rappresentate in mappa e in forma tabellare le ultime misure rilevate dalle stazioni regionali disponibili o il loro riepilogo giornaliero (dalla mezzanotte all'ultima rilevazione disponibile).Dalla sezione grafici è possibile visualizzare l'andamento dei dati (36 ore) di ogni singola stazione meteo presente in regione e, tramite menù di selezione, navigare nelle stazioni più prossime.Infine, dalla sezione webcam è possibile visualizzare le immagini in tempo reale delle principali località, comprese quelle lungo i tratti autostradali.L'applicativo è stato sviluppato impiegando soltanto risorse interne di Arpa-Osmer e non ha pertanto comportato costi aggiuntivi per l'Agenzia. Questa prima versione della app meteo.fvg è al momento disponibile solamente per dispositivi Android ed è scaricabile gratuitamente da Play Store.ARC/ARPA/Red