Migranti: Fedriga, successo di squadra contro rete trafficanti

"Adesso intensificare attività prevenzione e controllo"Trieste, 21 ott - "Il successo maturato da un'azione congiunta delle Polizie di Italia, Slovenia, Croazia e Bosnia, che ha portato allo smantellamento di una rete di trafficanti di esseri umani in direzione del nostro Paese, conferma l'efficacia della collaborazione transnazionale nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina e, di conseguenza, richiama a maggior ragione la necessità di intensificare i controlli, dotando le Forze dell'Ordine di uomini e mezzi adeguati, e di rinnovare ogni tipo di accordo volto a bloccare un potenziale pericolo di invasione che, per i confini del Friuli Venezia Giulia, potrebbe profilarsi quando intervenire rischierebbe di essere troppo tardi".Ringraziando la Procura della Repubblica di Trieste, la direzione distrettale Antimafia del capoluogo giuliano e tutti gli investigatori protagonisti dell'operazione resa nota oggi nel corso di una conferenza a Capodistria (Slovenia), il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, pone l'accento sulle istanze che la Regione ha più volte avanzato all'attuale Governo "affinché si possa bloccare un flusso che, nel corso degli ultimi mesi, è clamorosamente aumentato al punto da lasciare temere il riproporsi delle condizioni di emergenza già verificatesi due anni fa, quando gli ingressi erano nell'ordine di centinaia al mese"."Abbiamo l'ennesima conferma - sottolinea Fedriga - che i clandestini in viaggio verso l'Italia attraverso i Balcani pagano migliaia di euro ai trafficanti, un dato che deve fare ulteriormente riflettere su quanto il fenomeno migratorio rappresenti in primis un business per le organizzazioni criminali al quale Italia ed Europa hanno il dovere di replicare con i fatti, recuperando e potenziando quelle soluzioni di prevenzione e contrasto che, a livello nazionale, erano state messe in atto e avevano prodotto ottimi risultati nel primo semestre dell'anno". ARC/FC