Minacce a giornalista Rai: Fedriga, identificare e punire colpevoli

Trieste, 29 ago - "Chi si è reso colpevole di tale gesto va ricercato, identificato e punito affinché in Friuli Venezia Giulia non si verifichino più episodi che creano sconcerto e allarme nella nostra comunità".Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga in merito all'odierno ritrovamento di tre proiettili nell'auto del giornalista della Rafi Fvg, Giovanni Taormina."A nome dell'Amministrazione regionale - prosegue Fedriga - esprimo solidarietà al diretto interessato così come a tutta la redazione Rai del Friuli Venezia Giulia, ricordando che l'impegno di tutti noi è quello di garantire la massima collaborazione alle Forze dell'Ordine affinché venga fatta chiarezza e si possa costruire insieme una democrazia dell'informazione che non può e non deve prescindere dal rispetto per la verità, per la professionalità e per la persona". ARC/FC