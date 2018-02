Minoranze: confermata attenzione a comunità greco-orientale Ts

Trieste, 12 feb - Le attività e le esigenze della comunità greco-orientale di Trieste, insieme all'augurio di buon lavoro alla neopresidente Maria Kassotaki, sono state al centro dell'incontro tenutosi oggi a Trieste con la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dalla presidente.Kassotaki è la prima presidente donna di una comunità che oggi conta 120 iscritti e che ha contribuito in modo fondamentale dal 1700 in poi allo sviluppo commerciale, finanziario, artistico e sociale della città di Trieste. La comunità, il cui simbolo è la chiesa di San Nicolò e della Santissima Trinità, è molto attiva in particolare con iniziative culturali e artistiche che propongono a tutte le persone interessate il cinema, la musica, la danza e la cucina della Grecia.Kassotaki, accompagnata dal consigliere ed ex presidente Ritsos Stylianos, ha ricordato, tra i luoghi di massimo rilievo storico e artistico della Comunità greco-orientale, il cimitero monumentale che sorge in via della Pace e che necessita di costosi interventi di manutenzione straordinaria, vincolati a criteri vagliati dalla Soprintendenza. Un tema complesso rispetto al quale la Regione ha garantito il mantenimento di un'attenzione costante. ARC/PPH/fc