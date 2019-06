Minoranze: Giunta approva bozza bando tutela lingua tedesca in Fvg

Udine, 25 giu - E' stata approvata, in via preliminare, dalla Giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, la bozza del bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.L'approvazione definitiva avverrà con successiva deliberazione, a seguito del parere della commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia."Le comunità linguistiche presenti sul territorio regionale rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità - ha commentato Roberti -; valore che va sostenuto non nell'ottica della conservazione, ma della valorizzazione. Non devono mancare mai, quindi, interventi in tal senso. Se oggi approviamo in via preliminare il bando siamo già al lavoro per far partire lo sportello regionale e per creare la Comunità linguistica tedesca".Nella bozza di bando vengono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e delle spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati. Oggetto del bando sono gli interventi per la diffusione della conoscenza della lingua di minoranza anche attraverso l'organizzazione di corsi d'insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, di conferenze e convegni diretti all'approfondimento delle relative conoscenze linguistiche nonché di ricerche in materia linguistica e culturale ma anche organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della lingua di minoranza e delle tradizioni popolari del territorio interessato.Si aggiungono anche le iniziative di carattere informativo, discografiche, multimediali ed espositive e le attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in Paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.La dotazione finanziaria del bando ammonta a 200mila euro e le domande di contributo, una volta che il bando avrà ottenuto l'approvazione definitiva, potranno essere inviate via pec entro il prossimo mese di settembre al servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero della direzione centrale Autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione. ARC/LP/ep