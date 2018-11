Minoranze: lingua tedesca, scadenza prorogata al 12/11 per contributi

Udine, 7 nov - La Giunta del Fvg, su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative al bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia (legge regionale 20 novembre 2009, n.20).Le istanze potranno essere, quindi, presentate fino al prossimo 12 novembre."La domanda di contributo doveva essere inviata entro il 5 novembre scorso ma considerando il maltempo che ha flagellato vaste aree del territorio regionale nelle quali ricadono anche i Comuni in cui sono insediate le minoranze linguistiche tedesche del Fvg e per assicurare a tutti i soggetti interessati di predisporre e presentare i propri programmi di iniziative e di interventi così come previsto dal bando - ha spiegato Roberti -, si è deciso di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo sino al prossimo 12 novembre". ARC/LP/ep