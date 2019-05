Minoranze: ricostituita Commissione regionale per lingua tedesca

Trieste, 10 mag - La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su indicazione dell'assessore alle Autonomie locali, ha ricostituito la Commissione per le minoranze di lingua tedesca, che rimarrà in carica per un anno.L'organismo è composto dall'assessore regionale competente (o un suo delegato) da Donatella Sacchet, Velia Plozner, Marcella Benedetti e Antonino Pacilè su proposta dei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Paluzza per la frazione Timau, Sauris e Sappada, dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale (o un suo delegato) e da Alfredo Sandrini su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentative delle minoranze di lingua tedesca (Associazione culturale della Valcanale, Associazione Amici delle Alpi Carniche, Associazione di cultura e folclore Da Jutalan, Gruppo folcloristico Is Guldana Pearl, Pro loco Timaucleulis, Circolo Culturale G. Unfer, Circolo Culturale Saurano F. Schneider, Coro Zahre e Associazione Plodar di Sappada).Per l'espletamento del loro incarico ai componenti sarà riconosciuto unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio parametrati a quelli dei dirigenti regionali. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della direzione centrale competente presso la quale è istituita la Commissione. ARC/MA/fc