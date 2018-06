Mobilità sostenibile: "Binari" in concorso a Festival CinemAmbiente

Trieste, 2 giu - Lunedì 4 giugno verrà presentato in concorso al XXI Festival CinemAmbiente di Torino il documentario "Binari", una realizzazione del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'Arpa e del sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia.Binari è un documentario che si pone l'obiettivo di fornire spunti di riflessione sulla mobilità sostenibile e sui mezzi di trasposto collettivi, che presenta tre storie vere, nate lungo i tratti delle linee ferroviarie secondarie o abbandonate.Il documentario è stato presentato in anteprima regionale lo scorso 18 aprile a Trieste, riscuotendo un ampio consenso. La proiezione in concorso al Festival CinemAmbiente nella sezione documentari italiani rappresenta pertanto un momento di grande soddisfazione per l'Agenzia regionale per l'ambiente, che da sempre dedica molta attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e che da diversi anni ha avviato una proficua collaborazione con il sistema regionale delle Mediateche per la realizzazione di video e documentari ad uso didattico. Tali attività verranno peraltro illustrate nell'ambito del convegno Scuola Cinema e Ambiente in programma il 5 giugno a Torino nell'Auditorium Quazza - Palazzo Nuovo.Festival Cinemambiente è una delle più importanti manifestazioni nazionali di cinematografia ambientale, che dedica un'attenzione particolare a temi quali l'evoluzione della scienza e della tecnologia, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo di modelli produttivi ecosostenibili, i cambiamenti dell'habitat naturale. Al concorso di quest'anno si sono iscritti nelle diverse sezioni più di 3200 film. ARC/ARPA/com