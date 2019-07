Moda: Bini, Regione Fvg sostiene Its e Arcademy

12 luglio a Trieste serata finale International Talent SupportTrieste, 5 lug - La Regione continua a sostenere convintamente gli organizzatori di Its, l'International talent Support che vivrà la serata finale con la sfilata in programma venerdì prossimo 12 luglio a Trieste, al magazzino 42, e ne affianca il progetto di dar vita all'Arcademy, lo spazio destinato ad accogliere e condividere la creatività globale nel campo della moda, il luogo dove innovatori, insider del fashion business, accademici e talenti visionari potranno confrontarsi e che sarà ospitato in spazi messi a disposizione dalla fondazione CrTrieste.Il concetto è stato espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenuto assieme al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, alla conferenza stampa di presentazione di "Its 2019 - Sincerely True", contest immaginato e ideato da Barbara Franchin 18 anni fa per proporre e valorizzare i giovani talenti emergenti. A Trieste arriveranno 26 finalisti, con una prevalente provenienza dall'Asia, che saranno giudicati da una giuria di super professionisti. Tra i diversi riconoscimenti che verranno assegnati, la novità di quest'anno è rappresentata dal premio dedicato alla sostenibilità, tema di straordinaria attualità per un comparto che è ancora tra i più inquinanti e che deve sapersi concentrare sull'utilizzo di materiali e trattamenti naturali e sul riuso.Ribadendo come Its sappia portare Trieste e il Friuli Venezia Giulia nel mondo, garantendo grande visibilità al territorio grazie al fatto che "l'organizzazione con capacità, tenacia e un pizzico di follia è in grado di coinvolgere un gran numero di persone, portatori di interesse, istituzioni, sponsor", Bini ne ha sottolineato il ruolo come incubatore per i giovani. "In un paese dove spesso i talenti scappano, con Its siamo in gradi attrarre", ha affermato, evidenziando anche come dei 550 finalisti di tutte le precedenti edizioni l'80% ha trovato lavoro all'interno di aziende di prestigio, a significare che la selezione è seria e attenta, in grado di offrire un futuro.Infine, l'assessore non ha mancato di esprimere apprezzamento per l'attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale che, ha ricordato, rappresenta uno degli impegni prioritari anche dell'Amministrazione regionale. ARC/PPD/fc