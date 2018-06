Montagna: Pizzimenti, estendere banda larga a tutto il FVG

Amaro, 7 giugno - L'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, ha inaugurato ieri sera ad Amaro, nei pressi del municipio, il primo dei cantieri che segnano l'avvio dei lavori di realizzazione del collegamento a banda larga e ultra larga in sette comuni della montagna friulana.



"Uno dei punti che caratterizzano il programma di questa Giunta regionale è il completamento della rete di connessione a banda larga - ha detto l'assessore Pizzimenti - e la sua attuazione sarà monitorata nel tempo, per poter dare piena risposta, entro il 2020, alle attese del maggior numero di cittadini e di imprese".



"Questo - ha precisato - è uno degli esempi più concreti della filiera Europa, Regione, Enti locali, perché dimostra come sia possibile fruire dei finanziamenti pubblici anche comunitari".



"Ciò che risulta evidente da questo progetto - ha soggiunto Pizzimenti - è che esso metterà la fibra ottica a disposizione almeno di circa la metà delle unità immobiliari esistenti, ma anche di un elevato numero di imprese; a questi interventi, dovrà essere data adeguata promozione affinchè il maggior numero di cittadini possa fruire di un servizio che, specialmente nell'area montana, concorrerà a favorire la crescita e lo sviluppo".



I cantieri che saranno avviati, è stato precisato nel corso di un incontro nella sede civica di Amaro dopo il saluto del sindaco, Laura Zanella, presenti i primi cittadini dei Comuni interessati, permetteranno alla fibra ottica, indispensabile tra l'altro per i servizi di telemedicina e quelli più moderni di supporto ai cittadini, di raggiungere a Enemonzo 692 unità immobiliari, 285 a Raveo, 308 a Zuglio, 1043 a Moggio Udinese, 1533 a Villa Santina, 554 ad Amaro e 968 a Fanna.



Il progetto, che sarà concretizzato da Infratel e Open Fiber, si avvale della rete Ermes per garantire connessioni ultraveloci, stabili e di qualità su tutte le aree bianche del territorio.



Per aree bianche, gli operatori del settore intendono quelle zone a fallimento di mercato, nelle quali non vi sarebbero operatori interessati a investire nei prossimi tre anni per erogare il servizio.



Servizio, che, invece, in questo modo, sarà messo a disposizione dei cittadini con il supporto della Regione.



La rete Ermes è una delle reti infrastrutturali più estese d'Italia, finanziata dalla Regione e realizzata da Insiel, che dal 2017 consente il collegamento delle sedi della pubblica amministrazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia in banda larga e ultra larga.



"Dopo i sette Comuni della Carnia e della montagna che fanno parte di questo progetto - ha concluso Pizzimenti - l'obiettivo della Regione è quello di contribuire a colmare le restanti aree bianche esistenti nel Friuli Venezia Giulia, per creare le condizioni di poter accedere ai moderni servizi offerti dal web a tutti i cittadini e al maggior numero di imprese, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e la competitività del territorio". ARC/CM/ppd