Montagna: Zanier, Boster esalta potenzialità patrimonio forestale Fvg

Paluzza (Ud), 30 ago - Un colpo d'ala della montagna friulana e del Nordest, dopo la devastazione subita dai boschi a causa degli effetti della tempesta Vaia, per stimolare nei cittadini la consapevolezza delle potenzialità del patrimonio forestale dell'arco alpino e favorire l'affermazione dell'economia circolare in montagna, a tutto vantaggio del territorio e della comunità locale.Questo vuole essere la seconda edizione di "Boster Nordest, bosco e territorio", evento fieristico inaugurato oggi ai Laghetti di Timau (Paluzza, Udine) dall'assessore alle Risorse forestali e alla Montagna del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier.Tre giorni di rassegna, aperta a tutti, occasione, per operatori, produttori, ricercatori, tecnici ed esperti sulle tematiche della montagna e delle utilizzazioni forestali, assieme al Corpo forestale regionale, per proporre al pubblico le opportunità insite nell'economia del bosco con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini di tutte le età sull'importanza del territorio montano, della sua cura e valorizzazione."In Boster - ha detto Zannier - nella suggestiva area dei Laghetti di Timau che fino a pochi mesi fa presentava ancora le tracce della devastazione causata dal maltempo, l'evento rappresenta un significativo momento di confronto e di divulgazione sulle tematiche che interessano non soltanto l'economia della gente di montagna ma tutti noi, soprattutto per la funzione che il patrimonio boschivo svolge a vantaggio dell'ambiente naturale".L'assessore ha colto l'occasione per ringraziare coloro i quali sono intervenuti nell'emergenza seguita alla tempesta Vaia e che operano tuttora per il ripristino delle aree percorse dal maltempo: dagli operatori forestali alle aziende, ai tecnici, alle Amministrazioni comunali, ovvero tutti coloro i quali si sono impegnati innanzitutto per rendere nuovamente percorribili le piste forestali e per la messa in sicurezza delle aree."L'auspicio - ha evidenziato Zannier - è che il drammatico evento calamitoso possa essere l'occasione per l'affermazione di una nuova consapevolezza della necessità di mantenere le piste forestali nella loro piena efficienza"."La loro manutenzione - ha aggiunto l'assessore - consentirebbe anche di rendere più sostenibile l'economia di montagna e, in particolare, di affermare l'economia circolare nell'ambiente boschivo"."Boster - ha precisato Zannier - è importante che si stia svolgendo nel periodo successivo alla tempesta Vaia perché dà la dimensione di quanto il lavoro dell'uomo possa essere utile, anzi, indispensabile nella gestione forestale: dobbiamo ricordare che il bosco è un elemento vivo e che per rimanere in salute necessita di una accurata manutenzione e di una altrettanto attenta gestione"."Boster - ha concluso Zannier - è anche occasione per dimostrare l'utilità di tutti quanti operano nei nostri boschi, attraverso un lavoro impegnativo, faticoso, operato lontano dai riflettori e nel silente ambiente forestale, ma anche quanta innovazione e ricerca c'è in questo settore dell'economia regionale".Alla manifestazione espositiva partecipano 74 marchi di aziende che producono macchine, attrezzature e tecnologie per la gestione forestale. Sono stati allestiti 8 cantieri dimostrativi per gli interventi antincendi boschivi, compresa l'illustrazione di nuove tecniche e procedure di approccio alle aree percorse dal fuoco. ARC/CM/Red