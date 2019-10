Montagna: Zannier, 20/10 a Ts documentario su prevenzione valanghe

Trieste, 18 ott - Sarà presentato domenica 20 ottobre, alla presenza dell'assessore regionale alla Montagna, Stefano Zannier, il documentario "Neve e montagne, la prevenzione del rischio valanghe" realizzato dalle produzioni televisive di Agenzia Regione Cronache (Arc) - Ufficio stampa e comunicazione Regione Fvg, in collaborazione con la struttura stabile centrale per l'attività di prevenzione del rischio da valanga e l'associazione interregionale per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (Aineva).La proiezione, ad ingresso libero, è in programma a Trieste, alle ore 16, nell'aula magna della Sissa, in via Bonomea 265, in occasione del 38. congresso dei direttori delle scuole e degli istruttori di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata libera, sci escursionismo delle sezioni Cai del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.Il documentario, girato sull'arco alpino durante la stagione invernale 2018-19, ha un'introduzione di Luca Mercalli, presidente dell'associazione meteorologica italiana, e mira a diffondere le nozioni basilari per la prevenzione dal rischio valanghe che si fonda sulla conoscenza dell'ambiente montano innevato da parte di chi lo frequenta.Realizzato come strumento di informazione per chi vuole vivere la montagna e i suoi spazi innevati consapevolmente, valutando e contenendo i rischi entro limiti accettabili, il documentario - sceneggiatura e testo di Mario di Gallo e Daniele Moro, fotografia e regia di Giorgio Gregorio, musiche originali di Giorgio De Santi - ha una durata di 30 minuti e sarà disponibile su supporto usb card in full hd, corredato dalla nuova guida all'interpretazione del bollettino valanghe edita da Aineva. Verrà distribuito a titolo gratuito a scuole, associazioni, biblioteche e uffici relazioni con il pubblico (Urp) della Regione nei quattro capoluoghi e a Tolmezzo. ARC/COM/Red