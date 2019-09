Montagna: Zannier, da amministrazione di Ovaro segnali di rilancio

Udine (Ud), 27 set - "Dall'amministrazione di Ovaro ho colto interessanti segnali di rilancio e soluzioni per il territorio montano".È questo il commento dell'assessore regionale con delega alle Politiche montane Stefano Zannier al termine dell'incontro tenutosi ieri sera ad Ovaro con il primo cittadino Mario Cattarinussi e la Giunta."Quello di ieri è stato un importante tavolo operativo - fa sapere Zannier - in cui si è discusso di varie problematiche che interessano il Comune e le sue possibili soluzioni, sia per la gestione e manutenzione del territorio sia per iniziative di sviluppo, identificando inoltre gli strumenti che possono essere messi in campo per dare nuovo slancio alla montagna del Friuli Venezia Giulia. Continueremo con questi incontri in loco - conclude Zannier - perché le politiche di investimento devono essere fatte assieme a chi vive in queste zone e non dentro i palazzi". ARC/Com/ep