Montagna: Zannier, Tramonti di S., ripristinato accesso a Monte Rest

Tramonti di Sopra (Pn), 8 set - "Le piste forestali sono necessarie a garantire l'accessibilità alle zone montane e a mantenere l'ambiente permettendo in questo modo di svolgere attività agricole, turistiche e l'utilizzo del patrimonio boschivo. L'auspicio è che, così come accade per la vicina Carinzia, anche da noi sia possibile utilizzare i finanziamenti europei per la manutenzione delle strade".Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier intervenendo all'inaugurazione della riapertura della strada di accesso alla Casera Monte Rest nel Comune di Tramonti di Sopra i cui lavori di ripristino, realizzati dal Servizio regionale di gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, tramite le proprie maestranze operaie in amministrazione diretta, si sono conclusi di recente.Un intervento molto atteso, come ha sottolineato il sindaco di Tramonti di Sopra Giacomo Urban, presente all'inaugurazione con il primo cittadino di Montereale Valcellina Igor Alzetta, considerando che la viabilità che permette di raggiungere dal passo di Monte Rest l'omonima malga a quota di 1500 metri era da molti anni intransitabile per gli automezzi a causa delle profonde erosioni del fondo e degli smottamenti delle scarpate causati da ripetute precipitazioni eccezionali.L'assessore ha voluto ringraziare il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione che conta circa 150 operai suddivisi in 30 squadre attive su tutto il territorio montano della regione per la manutenzione della rete idrografica, dei versanti boscati instabili e della viabilità forestale e l'ispettorato forestale per l'impegno profuso e per il rilevante apporto che ha consentito di concludere l'opera: "servizi - ha evidenziato - di grande importanza senza i quali non sarebbe possibile garantire la gestione del sistema di accesso attraverso le piste forestali".Sui finanziamenti europei destinati alle manutenzioni, Zannier è stato chiaro. "Le regole devono valere per tutti. Se, nella vicina Austria, le manutenzioni stradali possono contare su finanziamenti europei, anche qui da noi dovrebbe essere possibile utilizzare le risorse del Programma di sviluppo rurale (Psr)".L'assessore ha poi rimarcato la necessità di "riscoprire il nostro territorio per avere prospettive di sviluppo; prospettive che saranno maggiori se guarderemo di più ai luoghi che sono ancora da sviluppare e se lo faremo in rete".La riapertura della strada consentirà al Comune di Tramonti di Sopra di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici della malga alta attraverso finanziamenti finalizzati sia alla ripresa dell'attività zootecnica sia alla promozione della fruizione turistica delle strutture.Nel dettaglio l'intervento, che ha impegnato per 5 mesi una squadra di 4 operai del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, è consistito nel consolidamento del fondo stradale e delle scarpate, nella pavimentazione di alcuni tratti e nella realizzazione di opere di regimazione delle acque. La conduzione del cantiere ha presentato alcune difficoltà, legate in particolare all'accessibilità problematica al sito, ai mezzi impiegati per l'approvvigionamento dei materiali e all'ambiente di alta quota; criticità che sono state affrontate e risolte dalle maestranze e dai tecnici regionali in virtù dell'esperienza pluriennale acquisita nella gestione di lavori di sistemazione idraulico forestale.Per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria sono stati impiegati materiali e noleggio di mezzi da cantiere per circa 48 mila euro. ARC/LP/ppd