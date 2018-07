Morte Antonini: Riccardi, grande innovatore a cui ispirarsi

Udine, 5 lug - "Un uomo al quale ispirarsi per le sue grandi doti di legislatore e amministratore".Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha voluto omaggiare la figura di Silvano Antonini Canterin, ex assessore regionale a metà degli Anni 80, scomparso oggi all'età di 89 anni."Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente nei vari incarichi che aveva ricoperto, tra cui quello di assessore regionale alla Sanità rispetto al quale oggi raccolgo a distanza la forte eredità" ha dichiarato Riccardi, ricordando "le grandi capacità di innovatore che Antonini sapeva imprimere in ogni attività che con immensa responsabilità civile ha svolto nel corso della vita". ARC/SSA/fc