Morte Salvador: Rosolen, sempre generoso a fianco lavoratori

Trieste, 14 nov - L'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, esprime, a nome della Giunta Fedriga, il cordoglio per la scomparsa di Augusto Salvador, segretario della Femca Cisl per il territorio di Udine e della Bassa friulana, e ne ricorda la "grande carica umana, il generoso impegno a tutela dei lavoratori e la costante disponibilità a collaborare con le istituzioni del territorio per condividere soluzioni innovative a tutela del tessuto industriale locale". ARC/COM/fc