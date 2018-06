Morte Toros: Fedriga, una pagina di storia che deve rimanere aperta

Trieste, 03 giu - "Pochi politici come Mario Toros hanno inciso così tanto nella storia della nostra regione. Con la sua scomparsa finisce una pagina di storia che dovrà restare sempre aperta, perché il suo impegno e la sua passione politica rappresentano un grande esempio di competenza e di amore per la propria terra".Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla notizia della scomparsa del senatore e più volte ministro Mario Toros, nato a Pagnacco nel 1922."Chi, come il sottoscritto, ha scelto di rappresentare e governare questa regione - ha sottolineato Fedriga - ha ben chiaro quali sono i modelli a cui ispirarsi e quello di Toros è senz'altro uno di questi. Lo stare vicino alla gente agendo per il bene della comunità è infatti l'esperienza che più delle altre ci viene da lui lasciata in eredità ed è la stessa che ci motiva ad andare avanti, senza mai perdere la capacità di saper ascoltare prima di decidere". ARC/GG/ppd