Morte Toros: Roberti, mantenne saldi legami con corregionali nel mondo

Trieste, 4 giugno - "Con la scomparsa di Mario Toros il Friuli Venezia Giulia perde una delle sue figure più autorevoli sia in campo politico e istituzionale, sia sociale e internazionale, dato il suo grande impegno per mantenere saldi i legami tra i corregionali all'estero e la nostra Regione". Questo il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in ricordo dell'autorevole uomo politico nato nel 1922 a Pagnacco e scomparso ieri a Udine, che nel corso della sua lunga carriera politica oltre ad aver ricoperto gli incarichi di ministro e sottosegretario, è anche stato per vent'anni presidente dell'Ente Friuli nel mondo.



Roberti ha quindi aggiunto che "se oggi i rapporti tra la nostra regione e le comunità degli emigrati friulani e dei loro discendenti sono così forti e vitali lo dobbiamo in larga parte anche all'impegno profuso da Mario Toros, il quale con l'autorevolezza che lo contraddistingueva si è sempre speso e impegnato a favore della propria terra". ARC/MA/ppd