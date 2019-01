Morte Zamberletti: Riccardi, Fvg perde un amico e una guida

Trieste, 27 gen - "Ci ha lasciati un grande amico, un uomo che per la nostra regione è stato una guida, un padre che con mano sicura ci ha condotti fuori dall'emergenza del terremoto del '76. Se c'è un nome che a pronunciarlo mette d'accordo tutti è quello di Giuseppe Zamberletti".Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, commenta la scomparsa, avvenuta nella tarda serata di ieri, all'età di 85 anni, dell'allora commissario straordinario per il coordinamento dei soccorsi del terremoto in Friuli."Dobbiamo ricordare Zamberletti - ha continuato Riccardi - perché è stata sua l'intuizione e la volontà di creare il dipartimento nazionale della Protezione civile. In questo compito, accanto alla grande preparazione ed esperienza, ha saputo donare tutta la sua umanità diventando per migliaia di volontari di tutta Italia una guida e anche un amico, un maestro"."Ho perso un amico, un uomo - conclude il vicegovernatore - che ha sempre saputo darmi i giusti consigli con la sua spontaneità e semplicità". ARC/COM/fc