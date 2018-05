Mostre: "Padri e figli", a Illegio capolavori mai visti in Italia

Udine, 5 mag - La paternità riuscita, imperfetta o assente, umana e divina. È dedicato a un legame decisivo nella vita dell'uomo, alla sua crisi e alla sua riscoperta, il tema della 15esima mostra internazionale che aprirà il 13 maggio a Illegio.Si intitola "Padri e figli" l'esposizione organizzata dal Comitato di San Floriano, promotore dal 2004 di mostre internazionali capaci di attrarre nel piccolo e antico borgo tra i monti della Carnia oltre 350 mila visitatori.Illustrata oggi alla stampa dal curatore don Alessio Geretti - presenti l'arciprete di Tolmezzo, Angelo Zanello, e il nuovo presidente del Comitato, Claudio Siciliotti - la mostra annovera tra i partner istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, la Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG e l'Ente regionale patrimonio culturale (Erpac).Tra le sessanta opere, che provengono da Belgio, Croazia, Francia, Polonia, Russia, Spagna, Gran Bretagna, in mostra vi sono ventuno capolavori mai esposti in Italia e quattro inediti al panorama degli studiosi d'arte provenienti da collezioni private di Londra, Bruxelles e Milano."Attraverso un viaggio in ventiquattro secoli di storia, dal IV avanti Cristo fino al Novecento, mediteremo - ha spiegato Geretti - su cosa vuol dire diventare padre e essere figli, come riconciliarsi dopo storie tormentate di paternità imperfetta o di figliolanza convulsa e drammatica. Approfondiremo anche - ha aggiunto il curatore - come al cuore della rivelazione cristiana ci sia la scoperta di un Dio che è padre e che intende estendere a tutti coloro che si lasciano adottare la sua amorosa paternità".Le opere più antiche, il Cratere apulo a colonnette raffigurante il distacco di Ettore da Andromaca e dal figlio Astianatte, da Ruvo di Puglia, come pure il gruppo scolpito con Enea, Anchise ed Ascanio, dal Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma, risalgono al 400 a.C. circa; le più recenti, "Il ritorno del figliol prodigo" di André-Jean-Bernard Monchablon e "Edipo piange sui corpi dei suoi figli" di Gabriel-Jules-Charles Girodon, sono datate rispettivamente 1903 e 1912.Simbolo della mostra è un capolavoro noto al mondo intero, il "Laocoonte", opera di tre maestri provenienti da Rodi, che sarà presente a Illegio attraverso una sua magistrale replica voluta dai Musei Vaticani e oggi conservata Bilbao in Spagna.La nuova esposizione, la cui vernice è fissata per le 16.00 di domenica 13 maggio, punta a oltrepassare il record di "Amanti. Passioni umane e divine", la mostra dello scorso anno che aveva contato 37 mila visitatori."Credo raggiungeremo un altro ottimo traguardo - ha commentato Geretti - e per questo stiamo cercando di rendere ancora più bello il paese, potenziando tutte le offerte e curando particolarmente la formazione dei giovani che con competenza e garbo accompagneranno gli ospiti ad approfondire messaggi e simbologie di ciascuna opera". ARC/EP