Mostre: "Un Paese. Mille paesaggi" per riscoprire patrimonio montagne

Udine, 7 apr - È stata inaugurata oggi, a Udine, la mostra multimediale "Un Paese. Mille paesaggi. Le montagne viste da L'Altro Versante". Si tratta di un viaggio d'alta quota, con oltre 60 immagini di grande formato e filmati di tutte le regioni, tra cui quelli sulle Alpi orientali del Friuli Venezia Giulia.L'esposizione, allestita nell'ex chiesa di San Francesco dal museo Friulano di storia naturale in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, ospita oltre 60 fotografie de L'Altro Versante, l'associazione culturale che riunisce tre fotografi (Maurizio Biancarelli, Bruno D'Amicis e Luciano Gaudenzio) ed un regista (Marco Rossiti), per riscoprire con il mezzo cine-fotografico le montagne italiane.La rassegna, frutto di tre anni di ricerca giornalistica e fotografica, con 700 giorni di lavoro sul campo, ha l'intento di portare all'attenzione del grande pubblico il sorprendente patrimonio naturale dell'Italia, percorrendo il Paese dagli Appennini alle Alpi e passando per le isole.L'esposizione vuole offrire l'occasione per valorizzare le montagne italiane, celebrarne varietà e bellezza, andando oltre un'immagine banalizzata del paesaggio nazionale per esplorarlo e goderne, denunciando anche le minacce che pesano sulla sua integrità. Unendo immagini statiche a filmati di altissima qualità dedicati al paesaggio montano, la mostra aiuta a comprendere la diversità del territorio. Una parte significativa delle fotografie esposte illustra le Alpi orientali.La mostra sarà visitabile dall'8 aprile al 10 giugno, il giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.30, il sabato e domenica con orario 10.30-13 e 16-19.30. ARC/LP/ep