Motorizzazione civile: uffici chiusi venerdì 16 agosto

Trieste, 2 ago - Si comunica che è stata disposta la chiusura, per esigenze di servizio, degli Uffici territoriali di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste della Motorizzazione civile regionale nell'intera giornata di venerdì 16 agosto 2019.In caso di necessità l'utenza potrà comunque far pervenire le proprie istanze sia recapitandole presso gli uffici del protocollo della Direzione centrale infrastrutture e territorio, a Trieste (via Carducci, 6) e a Udine (via Sabbadini, 31), sia inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria motorizzazione@regione.fvg.it. ARC/Com