Muro Berlino: Rosolen, a 30 anni da caduta serve ribadire verità

Trieste, 5 nov - Sabato 9 novembre si svolgerà a Trieste, alle ore 9.45 presso il salone di rappresentanza del Palazzo Regione, il convegno internazionale "Il Muro di Berlino trent'anni dopo".Organizzato dalla Regione, "l'incontro - evidenzia l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen - intende ripercorrere i momenti febbrili e concitati che. il 9 novembre del 1989, portavano al crollo del muro della vergogna, alla fine della Guerra Fredda e alla liberazione di quelle Nazioni dell'Europa centro-orientale che, per lunghi decenni, sono state oppresse e soffocate da un regime totalitario"."Troppo spesso - sottolinea Rosolen - si registra una certa indulgenza nei confronti di un'ideologia che ha annientato la democrazia, prodotto miseria e causato decine e decine di morti in tutto il mondo"."Anche il volto del nostro territorio - aggiunge l'assessore - è stato deturpato da cicatrici profonde e dolorose: fino a non molti anni fa, a Gorizia, si ergeva un simulacro del muro di Berlino, quasi a evocare una furia criminale e spietata incombente"."Ritengo quindi necessaria - conclude Rosolen - una riflessione per un tema troppo spesso avvolto da un alone di ambiguità. Portare alla luce la verità è sempre un momento di crescita".Al convegno di Trieste, moderato dal giornalista Fausto Biloslavo, la Regione sarà rappresentata dall'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Relatori dell'iniziativa saranno inoltre Renato Cristin, docente di ermeneutica filosofica presso l'Università di Trieste, Ryszard Legukto, docente di filosofia all'Università Jagellonica di Cracovia ed eurodeputato del partito Diritto e Giustizia, Francesco Perfetti, docente di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli di Roma, Maria Schmidt, direttore della Casa del Terrore di Budapest, museo dei crimini di comunismo e nazismo.Previsto anche un contributo scritto di Vladimir Bukovskij, scrittore dissidente russo, uno degli emblemi della dissidenza dell'Unione Sovietica recentemente scomparso. Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, sarà presente anche una delegazione di studenti delle scuole superiori di Trieste.Informazioni ulteriori per l'accreditamento presenti sul sito della Regione, all'indirizzo http://eventi.regione.fvg.it/eventi. ARC/COM/fc