Natale: Serracchiani, ritrovare solidarietà e umanità

Trieste, 24 dic - "Rivolgo i miei auguri più sinceri ai cittadini del Friuli Venezia Giulia in occasione del Santo Natale, con un pensiero speciale a tutti coloro che in questo momento si trovano in difficoltà o in solitudine".Lo ha detto la presidente della Regione, Debora Serracchiani, esprimendo il suo personale augurio in occasione delle festività natalizie."Sia questo momento di festa - ha affermato - un'opportunità per recuperare quell'umanità che spesso tutti noi rischiamo, nel corso delle nostre giornate, di mettere trascuratamente in secondo piano"."Essendo arrivata quasi al termine di questa mia esperienza di governo - ha sottolineato Serracchiani - e sentendo forte il senso di responsabilità che mi ha accompagnato costantemente in questo percorso, invio un particolare augurio, ringraziandoli per l'impegno a favore della collettività, ai pubblici amministratori delle piccole e grandi comunità locali del Friuli Venezia Giulia. Auguro infatti loro di mantenere sempre, come abbiamo fatto in questi anni, la barra dritta: seguendo i principi dell'onestà, della trasparenza, della passione con cui realizzare i progetti e dell'amore per la propria terra."Un approccio alla cosa pubblica - ha concluso - che deve essere trasversale e superiore ai partiti e che incarna, come ha dimostrato il sindaco di Trieste Dipiazza con le sue parole nei confronti dell'esperienza amministrativa di questa Giunta regionale, quel buon senso che la politica non deve mai perdere". ARC/GG/PPD