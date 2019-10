Ogs: Fedriga-Rosolen, Governo smentisca voci trasferimento a Roma

Udine, 25 ott - "Un'eccellenza della ricerca qual è l'Ogs non si può smembrare e trasferire da Trieste a Roma. C'è da augurarsi che il Governo smentisca ufficialmente l'ipotesi circolata in queste ore e che, contestualmente, tutti i parlamentari regionali si oppongano a questa follia. Di certo la Regione contrasterà con tutte le sue forze il tentativo di depotenziare il Friuli Venezia Giulia per favorire Roma, Napoli o qualsiasi altro territorio".Immediata reazione del governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, e dell'assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen, alle voci provenienti da Roma relativamente al futuro dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (Ogs)."Registriamo un atteggiamento poco trasparente da parte del Governo nazionale nei confronti dell'Ogs", evidenziano governatore e assessore, ribadendo quanto l'istituto triestino rappresenti "un'eccellenza che deve essere tutelata e valorizzata in quanto contribuisce a dare prestigio all'intera regione, realizzando progetti di ricerca e innovazione universalmente riconosciuti e apprezzati per la capacità di garantire qualità in presa diretta"."Dal Governo giunga subito una dovuta smentita - concludono Fedriga e Rosolen - accompagnata da concrete garanzie per una fondamentale prosecuzione dell'attività". ARC/FC