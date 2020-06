Omnibus: Pizzimenti, 1 mln per coprire costi Covid opere pubbliche

Trieste, 10 giu - "Un milione per far fronte, nel 2020, ai maggiori oneri determinati sulle opere pubbliche finanziate dalla Regione dall'emergenza Covid: è l'intervento che abbiamo ritenuto di inserire in un emendamento di Giunta per evitare che gli appesantimenti determinati dalla pandemia sulle modalità e i tempi di esecuzione delle opere pubbliche metta in difficoltà un sistema, quello regionale, che deve ripartire senza zavorre per far girare l'economia".Così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti ha inquadrato le modifiche apportate all'articolo 46 del ddl multisettoriale 93 all'esame del Consiglio regionale.Gli interventi sono, in dettaglio, due: in primo luogo, ulteriori 500mila euro di contributi sono destinati a opere pubbliche finanziate con fondi regionali per la copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus.In secondo luogo, ulteriori 500mila euro complessivi saranno a disposizione degli Enti locali per interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali con lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivati dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19, ad esclusione degli oneri per la sicurezza.Per entrambe le fattispecie è necessario, al fine di ottenere i contributi, che i lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della legge e che sia accertata dal Responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico. Il finanziamento verrà erogato con cadenza mensile a valere sulla Missione 8 Programma 1, titolo 2. ARC/PPH/al