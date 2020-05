Omnibus: Scoccimarro, pronte norme per semplificare e sburocratizzare

Trieste, 28 mag - "Un pacchetto di norme in materia di ambiente ed energia, studiate per semplificare e sburocratizzare processi e procedure e facilitare il riavvio delle attività, smussando alcuni impedimenti che ostacolano gli operatori, dopo il blocco forzato causato dal Covid-19". Così l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, all'Energia e allo Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha sintetizzato il contenuto delle disposizioni di sua competenza contenute nel ddl multisettoriale al vaglio questa mattina della IV Commissione consiliare, prima dell'esame in Consiglio regionale previsto per la prossima settimana."In tal senso vanno letti - ha spiegato l'assessore - gli articoli che intervengono con semplificazioni di tipo procedimentale sulle autorizzazioni legate agli scarichi che attualmente gravano sull'attività delle pmi o sui piccoli impianti e le modifiche attuate sulla durata delle concessioni di acqua potabile".Il ddl posticipa al 1 gennaio 2021 l'assunzione delle competenze in materia di controlli sugli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti e "per garantire il funzionamento dell'Ausir, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, anche in situazioni di emergenza come quella attuale - ha proseguito Scoccimarro - consente all'organismo di assumere decisioni esecutive anche attraverso riunioni in via telematica, velocizzando e smaltendo così, il lavoro rimasto fermo in questi ultimi mesi"."Per venire incontro alle esigenze espresse dalla filiera produttiva automobilistica - ha concluso l'assessore - abbiamo predisposto la temporanea sospensione, fissata ora al 31 luglio, delle scadenze legate alle procedure di rottamazione dei veicoli euro 0 ed euro 1 e il conseguente acquisto di mezzi nuovi ed ecologici, di ultima generazione". ARC/CCA/pph