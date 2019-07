Pa: Callari, Milan e Rossi confermati direttore e segretario generale

Gli incarichi sono stati rinnovati per un annoTrieste, 19 lug - La Giunta, su proposta dell'assessore alla Funziona pubblica, Sebastiano Callari, ha confermato i vertici amministrativi della Regione, rinnovando per un anno (dal 2 agosto 2019 al primo agosto 2020) gli incarichi di direttore generale e di segretario generale rispettivamente a Franco Milan e Gianfranco Rossi.Callari ha evidenziato che "con questo provvedimento viene confermata la fiducia a due dirigenti che da tempo svolgono con grande professionalità, dedizione e competenza incarichi di alto livello all'interno dell'amministrazione regionale. Il direttore Milan e il segretario Rossi sono infatti punti di riferimento importanti, sotto il profilo amministrativo, sia per l'intero esecutivo sia per gli altri dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti".Nel corso dell'odierna riunione dell'Esecutivo è stata disposto anche l'aggiornamento delle retribuzioni dei direttori centrali ed equiparati, con esclusivo riferimento agli incarichi annuali conferiti dal 2 agosto di quest'anno, nella percentuale dell'uno percento lordo del compenso. La Giunta ha quindi confermato la suddivisione in tre fasce degli incarichi apicali: direttori centrali ed equiparati (trattamento economico onnicomprensivo di 136.350 euro lordi annui); vicedirettori centrali ed equiparati (120.000 euro lordi annui) e direttori di enti regionali ed equiparati (105.000 euro lordi annui). ARC/MA/dfd