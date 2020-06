Partecipate: Zilli, dopo 10 anni si chiude liquidazione Ente fiera Ts

Trieste, 5 giu - "Con l'atto odierno si chiude una vicenda che si stava portando avanti da quasi dieci anni, mettendo definitivamente la parola fine sulla società Fiera di Trieste Spa".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli illustrando oggi in Giunta la generalità con la quale lo scorso fine maggio il liquidatore dell'ente ha depositato presso il registro delle imprese il bilancio finale di liquidazione della società per azioni, operazione che iniziò il 1 ottobre del 2010.In base alla relazione illustrata all'esecutivo, il totale delle passività ammonta a 3 milioni 380 mila 563 euro, valore che corrisponde al capitale netto di liquidazione, che trova capienza nell'attivo del patrimonio. Quest'ultimo risulta composto da crediti diversi verso soci (1.628.400 euro), crediti tributari per Iva (61.638 euro) e disponibilità liquide (1.690.480 euro).Il liquidatore ha predisposto quindi il piano di riparto con assegnazione delle risorse in base alla quota di partecipazione detenuta da ogni singolo socio. L'assessore ha ricordato che la Regione possiede una partecipazione dello 0,47%, il cui valore di liquidazione ammonta a 15 mila 889 euro. ARC/AL