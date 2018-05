Pasta Zara: Fedriga, massimo impegno Regione Fvg

Trieste, 7 maggio - La richiesta di concordato presentata da Pasta Zara entra nell'agenda del nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che garantisce "il massimo impegno della Regione per comprendere le ragioni della crisi finanziaria dell'azienda ed individuare le possibili soluzioni".



Sulla questione è già pronto un dossier, predisposto dalla direzione centrale Attività produttive. In tempi strettissimi Fedriga incontrerà il presidente di Friulia, Pietro del Fabbro, per fare il punto sulla partecipazione della finanziaria al capitale sociale dello storico marchio alimentare.



Approfonditi tutti i dettagli saranno individuate e decise le più opportune strategie per permettere all'Amministrazione di intervenire concretamente a sostegno di Pasta Zara. ARC/PPD