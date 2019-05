Patrimonio: 20/5 scadenza offerte acquisto appartamento Regione a Ts

Trieste, 3 mag - Scadranno alle ore 12.30 di lunedì 20 maggio i termini per la presentazione delle offerte di acquisto del cosiddetto ex alloggio del presidente della Regione, a Trieste. Si tratta dell'appartamento di via Fabio Filzi 21/1, nelle vicinanze del Palazzo del Consiglio regionale, in uso dal 2008 ai precedenti governatori.



Il valore stimato dell'abitazione (superfice catastale 129 mq)ammonta a 205.394,00 euro (prezzo base d'asta) e la vendita, come ricordato dall'assessore al Patrimonio, non comporterà alcuna spesa per l'Amministrazione regionale, dal momento che i costi relativi alle pratiche di vendita saranno a carico dell'acquirente.



L'unità immobiliare si presenta con un ampio ingresso che collega i vani costituiti da un soggiorno/sala da pranzo, due stanze da letto, due servizi, due terrazze, cucina e ripostiglio.



Nel dettaglio, i servizi e la cucina sono stati recentemente ristrutturati e risultano in ottime condizioni di manutenzione a seguito del rifacimento dei rivestimenti e dei pavimenti e della sostituzione dei sanitari.



A completare la proprietà vi è una cantina posta al piano terra. L'appartamento risulta libero da occupazioni e viene venduto privo di arredi.



L'apertura delle buste per l'individuazione della migliore offerta è fissata per mercoledì 22 maggio.



Ulteriori informazioni sono disponibili online sul sito istituzionale della Regione al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BAND I/4288.html

ARC/GG/ppd