Patrimonio: Callari, bene spazi pubblici a disposizione associazioni

Monfalcone (Go), 5 ott - "La Regione guarda con favore l'iniziativa del Comune di Monfalcone che ha messo a disposizione di tre associazioni del territorio alcuni spazi di sua proprietà: è una dimostrazione positiva di come le istituzioni possono essere ancora più vicine ai cittadini consentendo l'uso del patrimonio pubblico".Lo ha affermato oggi a Monfalcone (Gorizia) l'assessore Fvg al Patrimonio, Sebastiano Callari, a margine dell'inaugurazione della nuova sede, in viale San Marco 9, di tre associazioni locali: il sodalizio ambientalista Eugenio Rosmann, il gruppo speleologico monfalconese Adf e il museo Carsico Geologico e Paleontologico."Un'iniziativa - ha aggiunto Callari - che è in linea con le intenzioni della Regione. Sono convinto che mantenere il patrimonio pubblico off limits non generi ricchezza, non sprigioni energie a favore della comunità. La Regione metterà a disposizione delle associazioni e di chi svolge compiti meritori alcuni dei propri spazi - ha concluso l'assessore - affinché possano essere utilizzati a vantaggio della collettività". ARC/LP/fc