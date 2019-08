Patrimonio: offerte entro 5/11 per asta ex foresteria Regione a Ts

Trieste, 29 ago - Le offerte per l'acquisto dell'ex foresteria della Regione Friuli Venezia Giulia a Trieste, messo in vendita tramite un'asta pubblica con prezzo base di 174.585 euro, potranno essere presentate entro le ore 12.30 del 5 novembre 2019.L'appartamento, situato al terzo piano dell'edificio di via Fabio Filzi 21/1, ha una superficie catastale 129 metri quadrati e si sviluppa da un ampio ingresso che collega il soggiorno/sala da pranzo, due stanze da letto, due servizi, la cucina e il ripostiglio. L'immobile è dotato di due terrazze, una affacciata su via Filzi e l'altra sul cortile interno, e di una cantina situata al piano terra.I servizi e la cucina sono stati recentemente ristrutturati e si presentano in ottime condizioni di manutenzione con il rifacimento dei rivestimenti e dei pavimenti con ceramiche moderne e la sostituzione dei sanitari. L'impianto di riscaldamento è centralizzato, mentre l'acqua calda è assicurata da uno scaldabagno. L'appartamento risulta libero da occupazioni e viene venduto privo di arredi.La prossima settimana tutti gli atti di gara saranno pubblicati e scaricabili dal sito della Regione (www.regione.fvg.it) nella sezione Bandi e Avvisi della Regione, direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi.Eventuali chiarimenti possono essere richiesti via mail (valorizzazione@regione.fvg.it) entro il giorno 29 ottobre 2019 ma sarà comunque possibile visitare l'immobile presentandosi direttamente sul posto nelle giornate di martedì 10 settembre, martedì 24 settembre, martedì 8 ottobre, martedì 22 ottobre e martedì 29 ottobre, dalle ore 9 alle 13. ARC/MA/fc