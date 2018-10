Patrimonio: Zilli, cessione beni a Comuni di Tarvisio e Malborghetto

Udine, 19 ott - La Giunta regionale ha deliberato, su proposta dell'assessore alle Finanze e patrimonio Barbara Zilli, la cessione a titolo gratuito al Comune di Tarvisio e di Malborghetto Valbruna di un complesso di beni del demanio regionale."La Regione cederà a titolo gratuito al Comune di Tavisio - spiega Zilli - un complesso di beni su cui l'amministrazione comunale ha deciso di investire per finalità di pubblico interesse, garantendo la valorizzazione di un'area che ricade in un luogo dall'alto valore naturalistico e turistico: il complesso si trova infatti all'interno del Parco naturale di Fusine, proprio davanti ad uno dei due laghi, una zona che ogni anno richiama migliaia di visitatori ed escursionisti e che verrà sicuramente sviluppata e promossa nell'interesse di tutta la comunità regionale".In particolare, la Regione ha autorizzato la cessione di un'area di 1.450 metri quadrati, del valore di 63 mila euro, adibita a parcheggio e già in parte di proprietà comunale, area, che garantisce la sosta e l'accesso degli utenti alla pista ciclabile e alle attività di impresa prospicenti; di una strada sterrata del valore di 6.900 euro a servizio di un piccolo agglomerato abitativo, sulla quale è presente una struttura coperta che ospita una fermata del Trasporto pubblico locale (Tpl), ed è situata nel Compendio forestale ex Weissenfels; dell'area prospicente al campo di calcio di Fusine in Valromana, del valore di 36.400 euro; di un'area all'interno del parco naturalistico di Fusine, prospicente al secondo lago, del valore di 74 mila euro, che potrebbe essere adibita a parcheggio pubblico, migliorando la fruibilità turistica della zona; e di un'area del valore di 17.892 euro situata nelle adiacenze adibita a seconda fermata del Tpl, strategica per la possibilità di fruizione da parte dei visitatori.La Giunta, sempre su proposta dell'assessore Zilli, ha altresì stabilito, per le medesime motivazioni di pubblica utilità e a vantaggio della comunità locale e dei frequentatori dell'area, la cessione, sempre a titolo gratuito, al Comune di Malborghetto Valbruna, di un'area adibita a seminativi del valore di quasi 2 mila euro, sulla quale il Comune ha realizzato una vasca di accumulo a servizio dell'acquedotto delle frazioni di Malborghetto e di Bagni di Lusnizza. ARC/CM/ep