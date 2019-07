Patrimonio: Zilli, foresteria Ts sarà venduta con ribasso 15 per cento

Trieste, 13 lug - La vendita della foresteria di proprietà della Regione situata a Trieste in via Filzi verrà ceduta con il sistema delle offerte al ribasso. Lo ha deciso la giunta regionale approvando, su proposta dell'assessore al Patrimonio Barbara Zilli, un'apposita delibera con la quale si vanno a definire i nuovi criteri per la cessione dell'immobile.L'appartamento, il cui valore è stato stimato intorno ai 205 mila euro, era stato messo in vendita nei mesi scorsi dalla Regione in quanto ritenuto non più strategico ma anche perché su di esso gravavano dei costi considerati inutili per la Pubblica amministrazione. Da qui la scelta di procedere alla cessione mediante procedura a evidenza pubblica con offerte al rialzo, ponendo come base d'asta il valore determinato dal competente organo regionale.Essendo però andata deserta la prima asta, nella delibera della giunta è stato proposto di procedere alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del valore dell'immobile."Abbiamo deciso di procedere in questa direzione - spiega l'assessore alle Finanze e patrimonio Barbara Zilli - con l'auspicio che possa essere l'occasione per cedere un l'immobile della Regione presente nel cuore di Trieste, in una zona di pregio e ben servita. È nostra intenzione mettere l'appartamento a disposizione dei cittadini, affinchè non rimanga a carico dell'amministrazione ciò che consideriamo un privilegio antistorico e ingiustificato". ARC/AL/ep