Patrimonio: Zilli, trasferimento beni ex demaniali a Comune Meduno

Udine, 19 ott - Su proposta dell'assessore regionale alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, la Giunta ha autorizzato il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Meduno di un terreno di circa 1500 metri quadrati del valore 8.604 euro.Tale area, già facente parte del demanio idrico regionale è stata pertanto sdemanializzata ed è priva di funzionalità idraulica ma riveste interesse sotto il profilo rurale e paesaggistico ed è funzionale al recupero dell'area per mantenere il campo di calcio esistente e la relativa area di pertinenza nella golena del Rio Aguar."La Regione - commenta l'assessore Zilli - dispone di beni che non sono più indispensabili per le finalità proprie dell'Amministrazione, ma che possono essere valorizzati nell'interesse delle realtà locali, pubbliche come private; pertanto - conclude Zilli - siamo convinti dell'opportunità di continuare nel processo di messa a disposizione di questi beni, per favorirne l'utilizzo da parte delle comunità del nostro territorio". ARC/CM/ep