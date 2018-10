Personale: Fedriga-Callari, siglato contratto comparto unico Fvg

Trieste, 15 ott - È stato siglato oggi a Trieste, alla presenza del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e dell'assessore regionale alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari, il contratto collettivo di comparto unico del personale non dirigente per il triennio 2016-18, recentemente approvato dalla Corte dei Conti, che coinvolge circa 13mila dipendenti e prevede aumenti compresi fra i 60 e gli 80 euro mensili."Il personale è la vera plusvalenza per le amministrazioni pubbliche - ha commentato Fedriga, ringraziando Callari e la direzione regionale Funziona pubblica per l'ottimo lavoro svolto - ed è per questo che, con l'obiettivo primario di garantire il giusto riconoscimento a chi lavora, in fase di assestamento di bilancio siamo riusciti a reperire quelle risorse che non erano state originariamente previste"."Pensiamo infatti - ha aggiunto il governatore - a valorizzare le professionalità interne al Comparto sotto ogni punto di vista, certamente quello economico, che è fondamentale, ma anche riconoscendo le capacità e utilizzandole adeguatamente"."Abbiamo affrontato le problematiche legate a questo contratto - ha spiegato Callari - con totale senso di responsabilità, andando a colmare con 3 milioni di euro, reperiti nelle pieghe del bilancio, quel gap negli aumenti (0,27 per cento) necessario per parificare gli stipendi di Regione ed Enti locali"."Ci siamo trovati di fronte a una mancata previsione finanziaria da parte della Giunta precedente - ha aggiunto l'assessore - e, a norma, avremmo potuto riaprire la contrattazione. Invece, per venire incontro alle esigenze delle amministrazioni del territorio, già pesantemente penalizzate nella passata legislatura, e a quelle più che comprensibili del personale, la Giunta Fedriga ha identificato una soluzione straordinaria condivisa dalla Corte dei Conti che, in precedenza, aveva obiettato rispetto a un contratto privo delle coperture economiche richieste"."Se il Comparto unico deve esistere - ha concluso Callari - la parificazione di trattamento è un traguardo che andava raggiunto. Ci siamo riusciti - ha concluso Callari e continueremo su questa strada anche in futuro". ARC/FC