Personale: nominati i nuovi Direttori Centrali della Regione

Prenderanno servizio per 12 mesi a partire dal 2 agosto prossimoTrieste, 25 lug - La Giunta regionale ha approvato stamane all'unanimità, su proposta dell'assessore alla Funzione Pubblica e al Personale, Sebastiano Callari, le delibere di attribuzione di incarico per i Direttori Centrali.Alle conferme di Ettore Volpe (avvocato della Regione), Paolo Viola (ragioniere generale), Mauro Vigini (responsabile Trasparenza, Anticorruzione e Protezione Dati), Antonella Manca (Cultura e Sport), Nicola Manfren (Lavoro, Istruzione, Formazione e Famiglia) e Amedeo Aristei (Protezione Civile) si sommano le nomine di Francesco Forte (Patrimonio, Logistica e Sistemi Informativi), Marco Padrini (Infrastrutture e Territorio) e Magda Uliana (Attività Produttive e Turismo).A questi nominativi si aggiungeranno, una volta ultimate le procedure amministrative previste per legge, quelli dei Direttori Centrali ad Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Immigrazione, all'Ambiente e alle Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche.I Direttori entreranno in servizio il 2 agosto prossimo, con un mandato di 12 mesi. ARC/DFD/ppd