Personale: Roberti, soddisfazione per accordo su premiali 2018/19

Udine, 20 dic - "La sottoscrizione dell'accordo definitivo sul premiale 2018 e sul premiale e progressioni 2019 per i dipendenti regionali raggiunge un risultato mai ottenuto prima, ovvero la sigla di un contratto aziendale nello stesso anno in cui si riferiscono le risorse del fondo contrattato: ai dipendenti verrà quindi corrisposto con tempestività quanto previsto".Lo commenta l'assessore regionale alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti a seguito della sottoscrizione tra delegazione di parte pubblica, Ooss e Rsu dei dipendenti regionali dell'accordo definitivo sulle premialità 2018/19.Per il 2018 oltre ai 623.015 euro già erogati a titolo di acconto con la busta paga di novembre scorso, i dipendenti regionali riceveranno, già con la busta paga di gennaio, altri 1.231.107 euro come ulteriore acconto, in attesa del saldo di 2.689.369 euro non appena si concluderanno le procedure di certificazione nel rispetto delle prescrizioni della Corte dei Conti.Il totale del premiale 2018 ammonta a 4.543.491 euro. Un importo simile è stato destinato al premiale per il 2019, per un ammontare di 4.105.583 euro.Inoltre, sempre per il 2019, sono stati destinati 1.095.695 euro che consentiranno a circa un migliaio di dipendenti le progressioni orizzontali. ARC/EP