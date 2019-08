Pesca: a Marano la Triennale valorizza impresa ittica e turismo

Pizzimenti e Bini inaugurano la festa mariana e presentano tre bandi europei di settoreMarano Lagunare (Ud) 9 ago - "Una festa che valorizza le identità locali, le tradizioni religiose, ma anche il legame tra la terra e il mare, la pesca e il turismo".Così gli assessori regionali alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, commentano all'unisono il significato della tradizionale Triennale di Marano Lagunare, festa con cui da oggi la città celebra la Madonna della Salute. Un momento importante per la comunità locale, che quest'anno è coinciso anche con la presentazione da parte del Flag (Fisheries Local Action Group) - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia di tre importanti bandi europei.Diversificazione delle attività connesse alla pesca e all'acquacoltura, apertura alla vendita diretta, al turismo e alla immissione nel mercato di nuove specie ittiche. Sono questi i filoni su cui si sviluppano le tre misure di finanziamento per le imprese di settore per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).I 3 bandi prevedono finanziamenti per verificare la fattibilità e sostenibilità economica dell'immissione sul mercato di nuove specie ittiche, di nuova presenza nel litorale regionale o attualmente presenti ma di scarso o nullo valore commerciale; per sostenere il reddito degli operatori della pesca e dell'acquacoltura favorendo lo sviluppo delle attività di vendita diretta e al dettaglio, somministrazione di prodotti ittici di produzione locale freschi o trasformati; infine, per sostenere il reddito degli operatori della pesca e dell'acquacoltura favorendo lo sviluppo delle attività di pescaturismo, turismo legato alla pesca sportiva, ospitalità, attività ricreative, didattiche, di servizi alla persona."La Regione sta aiutando il settore consapevole di quanto la pesca significhi per questo territorio non solo come attività produttiva, ma anche come comparto attorno al quale possono svilupparsi forme turistiche innovative. Anche il recupero delle tradizioni ne è una dimostrazione, se si pensa che la sola Triennale è capace di attrarre in due settimane oltre 30mila visitatori" ha commentato Bini.Il calendario dei festeggiamenti della Triennale intreccia eventi sacri e laici da oggi a domenica 18 agosto ed ha il suo culmine nella giornata di Ferragosto con la processione al mare. Dalle acque della Laguna arriverà, a bordo di una tipica imbarcazione maranese, la statua della Beata Vergine della Salute accolta tra i fuochi d'artificio e dalle musiche della banda Stella Maris. Prima, nel pomeriggio alle 17:30, si svolgeranno, alla presenza del vescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, i Vesperi patriarchini solenni.Per Pizzimenti "la festa della Madonna della Salute è un'occasione per celebrare le tradizioni identitarie del territorio con il territorio. Quest'anno in particolare all'elemento enogastronomico si unisce quello culturale con la valorizzazione della storia della Laguna".Alle celebrazioni inaugurali hanno preso parte anche, tra gli altri, i consiglieri regionali Mauro Bordin e Maddalena Spagnolo, oltre al sindaco di Marano lagunare e ai sindaci di Carlino, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Muzzana del Turgnano e Palazzolo dello Stella. ARC/SSA/ep