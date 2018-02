Pesca: da Italia e Croazia sostegno a progetto Argos con Fvg capofila

Udine, 20 feb - Consolidamento della collaborazione delle sei Regioni italiane e delle cinque Regioni/Contee croate aderenti al progetto Argos per la "gestione condivisa delle attività sostenibili di pesca e acquacoltura come leva per proteggere le risorse marine nel Mare Adriatico", rafforzamento del ruolo di capofila del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto sostegno alla progettualità Interreg Italia Croazia 2014-2020 da parte dei ministeri dei rispettivi Paesi.Sono questi gli esiti dell'incontro bilaterale Italia-Croazia, presieduto dall'assessore alle Risorse ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché presidente pro-tempore del Distretto di pesca Nord Adriatico, e organizzato nell'ambito delle attività istituzionali promosse dalla fiera Aquafarm 2018 di Pordenone.All'incontro hanno preso parte il sottosegretario per le Politiche agricole alimentari e forestali e il vice-ministro all'Agricoltura della Repubblica di Croazia, Ante Mišura, nonché funzionari delle Contee croate di Istria, Fiume e Zara e delle tre Regioni del Distretto Alto Adriatico (Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna) che fanno parte del progetto Argos, con un valore di circa 8 milioni di euro.Da parte della Regione è stato evidenziato che il sostegno al progetto da parte di entrambi i ministeri è elemento essenziale per consolidare attività progettuali che avranno come fine la definizione di piani di gestione transfrontalieri per lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici adriatici e il sostegno dell'acquacoltura quale elemento fondante nella pianificazione dello spazio marittimo, in un'ottica di tutela e promozione degli aspetti socio-economici che contraddistinguono le marinerie adriatiche. ARC/Com/EP