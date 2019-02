Piano strategico: Fedriga, Regione al lavoro su otto linee intervento

Approvato dalla Giunta anche il Piano della prestazione 2019Udine, 11 feb - "Il Piano strategico 2018-23 declina il Programma di governo guardando al futuro e trasmettendo certezze sulle attività avviate e su quelle pianificate dalla Regione in tutti i settori fornendo a cittadini, amministratori pubblici e imprese un quadro preciso del prossimo quinquennio".È questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta del Piano strategico 2018-2023 della Regione, attraverso cui è possibile conoscere in maniera dettagliata le linee guida dell'azione di governo e comprendere il contesto nel quale queste decisioni trovano attuazione.Come ha rimarcato il governatore "il Friuli Venezia Giulia è l'unica Regione italiana ad adottare il Piano strategico di legislatura e a distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione, riservando ad entrambe un documento che ne illustra gli intenti".Il documento si articola in 8 linee strategiche: Famiglia e benessere delle persone; Sicurezza; Identità e autonomie locali; Competitività e occupazione; Grandi infrastrutture e piano unitario del territorio; Mondo agricolo e ambiente; Cultura e turismo di qualità; Semplificazione, fiscalità e autonomia. Il Piano è inoltre integrato agli altri strumenti di programmazione adottati dalla Regione, tra cui il Piano della prestazione 2019, approvato anch'esso dalla Giunta, del quale costituisce la naturale premessa.Quest'ultimo ridefinisce, infatti, i traguardi che le Direzioni regionali devono raggiungere per il 2019 e introduce per la prima volta obiettivi trasversali tra le diverse strutture, al fine di favorire la collaborazione e ottimizzare le risorse. Adottando questo documento, che definisce gli obiettivi di performance dell'Amministrazione regionale per quest'anno, la Giunta ha rivisto la filosofia dei traguardi fissati per la pubblica amministrazione e previsto interventi differenziati per le diverse strutture direzionali per favorire la collaborazione tra settori differenti.Il Piano della prestazione è strutturato in 4 sezioni. Nella prima viene presentata l'organizzazione dell'Amministrazione regionale, mentre nella seconda viene illustrata la strategia della Regione. L'analisi dettagliata della prestazione regionale è argomento della terza parte e l'ultima sezione espone la metodologia seguita per la redazione del documento, la gestione dei dati attraverso l'uso di un applicativo informatico e le fasi della rendicontazione.Nel testo sono identificati 1.334 obiettivi complessivi attraverso 328 strutture organizzative coinvolte e 296 responsabili e tra gli allegati sono inseriti: le schede obiettivi e i 4 piani degli enti che fanno parte del sistema complessivo della performance regionale.Il Piano strategico 2018-2023 è consultabile e scaricabile tramite il sito web della Regione (http://bit.ly/Pianostrategico). ARC/EP-MA/Red