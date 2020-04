Pmi: Fvg apre a nuovi partner per accordo di internazionalizzazione

Ok a Unioncamere Veneto, Cciaa Serbia e Regione Istriana



Trieste, 8 apr - La Giunta regionale ha approvato l'adesione di Unioncamere del Veneto, della Camera di Commercio della Serbia e della Camera artigianale della Regione Istriana all'Accordo per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", stipulato tra le due amministrazioni regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia a settembre 2019.



L'accordo è lo strumento operativo per rafforzare, nei Paesi target individuati congiuntamente dalle due Regioni, una presenza istituzionale che supporti in maniera concreta le imprese in materia di accordi commerciali, nell'ambito del reperimento delle materie prime, nell'attrazione di investimenti e nel trasferimento tecnologico, contrastando allo stesso tempo ogni forma di delocalizzazione.



Finest spa è il soggetto esecutore attraverso lo sportello Sprint Fvg, la cui attività viene così rilanciata nell'ambito di una strategia per l'internazionalizzazione del Nord Est.



"È attualmente in fase di predisposizione - rende noto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, su cui proposta è stata approvata la delibera - la convenzione che dovrà regolare i rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto con Finest e con i soggetti di cui si approva oggi l'adesione".



A gennaio scorso si è tenuto un primo incontro tecnico alla presenza della Direzione centrale Attività produttive, del Servizio relazioni internazionali e di Finest per definire le attività nell'anno in corso, che per quanto possibile andranno coordinate con la strategia di specializzazione intelligente così da valorizzare l'orientamento che la Commissione europea sta sviluppando nell'area balcanica per i Paesi in fase di adesione.



Nel febbraio 2018 la Commissione ha pubblicato una nuova strategia sui Balcani occidentali; in essa si afferma che la Serbia potrebbe entrare a far parte dell'UE entro il 2025, pur riconoscendo che tale prospettiva è estremamente ambiziosa, e le relative dotazioni finanziarie, elementi propedeutici alla stipula della convenzione operativa annuale, che andrà anche a disciplinare le forme di partecipazione e il grado di partnership dei soggetti aderenti. ARC/EP/al