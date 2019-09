Politica: Rosolen, condannare violenza personale su Elena Donazzan

Trieste, 7 set - "Solidarietà incondizionata alla collega Elena Donazzan" viene espressa dall'esponente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, dopo che l'assessore all'Istruzione del Veneto è apparsa su Instagram con una svastica insanguinata sulla fronte ad opera del Coordinamento studenti medi di Padova."Ancora una volta - commenta Rosolen - prendiamo atto che, nei confronti delle donne impegnate in politica, l'uso della violenza verbale o simbolica, così come la derisione, sono strumento di offesa costante"."Nel caso di Donazzan - aggiunge l'assessore Fvg - si è rappresentata anche una violenza personale, uno sfregio che non può essere tollerato né deve passare sotto silenzio. Chi tace - conclude Rosolen - è complice e probabilmente non si rende conto come dal suo atteggiamento possa nascere solo l'idea che tutto sia lecito quando si tratta di attaccare una persona, le sue idee e il suo operato". ARC/FC