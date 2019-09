Politiche sociali: Riccardi, grazie a Comunità Rinascita di Tolmezzo

Tolmezzo, 29 set - Il sentito ringraziamento della Regione alla cooperativa sociale Comunità di Rinascita di Tolmezzo "per avere saputo dare con una straordinaria esperienza risposta a un segmento della società che ha bisogno d'aiuto" è stato rivolto dal vicegovernatore Riccardo Riccardi al quarantennale della fondazione del sodalizio.Nata nel 1979 in un prefabbricato sviluppando lo spirito che ha animato la ricostruzione del Friuli terremotato, la cooperativa è cresciuta pian piano con il sostegno pubblico ma anche grazie al volontariato.Oggi dispone di una sede alla quale le persone diversamente abili o appartenenti alle fasce più fragili della comunità si rivolgono per partecipare a corsi di recupero e laboratori sperimentali, anche artistici, ma anche per ottenere sostegno e aiuto morale, psicologico e ora anche assistenza fisioterapica, "che - come ha evidenziato Riccardi - una sanità basata prevalentemente sul sistema ospedaliero, da sola non potrebbe garantire".La Comunità di Rinascita, ha rilevato il vicegovernatore, ha colmato uno spazio essenziale delle attività socio-assistenziali, assicurando quella vicinanza, quel calore, "confermato - ha notato Riccardi - anche nella partecipata cerimonia odierna, del quale chi cerca davvero aiuto e conforto per trovare inserimento nella nostra società ha bisogno"."In quarant'anni - ha ricordato Riccardi - è cambiata anche la mentalità diffusa rispetto a queste tematiche ed è stato compiuto un importante salto di qualità culturale. Ma occorre fare ancora di più: assicurare - ha concluso il vicegovernatore - il sostegno affinché esperienze preziose come quella della Comunità di Rinascita escano dalla fase sperimentale e possano essere istituzionalizzate". ARC/CM/ep